Мошенники выманили ₽276 тыс. у студентки в Хабаровске через запугивание отчислением
Студентка в Хабаровске перевела мошенникам 276 тысяч рублей после звонков с угрозами отчисления из вуза и возбуждения уголовного дела, сообщает прокуратура края.
Неизвестный, представившийся сотрудником деканата, позвонил девушке и сообщил о её отчислении за непрохождение регистрации на сайте. Для «решения проблемы» он направил студентку по ссылке, где та ввела SMS-коды, что стало первым этапом мошеннической схемы.
Вскоре ей перезвонил лжесотрудник Центробанка, заявивший о возбуждении уголовного дела и планируемом обыске. Чтобы избежать преследования, он потребовал перевести 500 тысяч рублей на указанные счета. Испуганная студентка без ведома матери перевела все средства с карты — 276 тысяч рублей. «Дочь перевела всё до последней копейки», — подтвердила потерпевшая.
Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование устанавливает детали инцидента и причастных лиц.
