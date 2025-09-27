«Продавала эликсиры бессмертия»: Барби-мошенницу обвинили в создании секты
Десятки девушек в России обвиняют блогера Валерию Лукьянову, известную своим сходством с куклой Барби, в создании секты. Пострадавшие утверждают, что Лукьянова объявляет себя бессмертной. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Рекомендации «Барби» по обретению «вечной молодости», включающие употребление скипидара, наркотиков и вдыхание паров ртути, привели у последователей к серьёзным проблемам со здоровьем, а некоторых довели до психиатрических клиник.
Как выяснилось, Лукьянова не имеет медицинского образования. Несмотря на абсурдность советов, её внешность привлекает почти два миллиона подписчиков в соцсетях. Бывшие ученицы рассказывают о шокирующих подробностях. Одна из девушек сообщила, что «Барби» давала ей наркотики, а позднее её похитили неизвестные.
Лукьянова проживает за границей, а продажу курсов в России ведёт через мать. Несмотря на блокировку её сайтов по решению суда, блогер оперативно создаёт новые.
