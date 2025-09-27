«Продавала эликсиры бессмертия»: Барби-мошенницу обвинили в создании секты

27 сентября 2025, 19:59

Десятки россиянок обвиняют блогера Валерию Лукьянову в создании секты

Валерия Лукьянова (Фото: Instagram* @valeria_lukyanova21)

Десятки девушек в России обвиняют блогера Валерию Лукьянову, известную своим сходством с куклой Барби, в создании секты. Пострадавшие утверждают, что Лукьянова объявляет себя бессмертной. Подробности сообщает РЕН ТВ.