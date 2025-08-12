Продавец чачи из Сочи могла использовать технический спирт для экономии
В Сочи продолжается расследование массового отравления самодельной чачей, которое унесло жизни 12 человек из разных регионов России. Об этом пишет «КП Кубань».
Среди погибших оказались две женщины из Челябинской области, купившие алкоголь на Казачьем рынке.
Эксперты выявили в крови жертв метанол – токсичный технический спирт, опасный для печени, почек, глаз и нервной системы. По предварительным данным, продавец чачи могла использовать метанол вместо этилового спирта в целях экономии, что и привело к трагедии.
Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия и выясняют, как именно опасные вещества попали в нелегальный алкоголь. Власти призывают граждан быть осторожными при покупке алкоголя вне официальных точек продажи.
