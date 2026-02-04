Достижения.рф

Продавец дал трехлетней девочке конфету со взрывчаткой: ребенок получил тяжелые травмы

В Индии трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как в магазине ей дали предмет, похожий на конфету, внутри которого находилось взрывное устройство. Об этом сообщает The Times of India.



По данным издания, ребенок пришел в продуктовую лавку вместе со старшей сестрой, чтобы купить сладости. Когда девочка начала жевать предмет, раздался взрыв, из‑за чего она получила серьезные повреждения лица.

Пострадавшую экстренно доставили в частную клинику, где ей провели срочную операцию. В больнице сообщили, что вмешательство прошло успешно, угрозы жизни нет.

После инцидента тетя пострадавшей обратилась в полицию. Продавца задержали для допроса, ведется расследование. Правоохранители выясняют, откуда взялось устройство и как оно оказалось в магазине.

Никита Кротов

