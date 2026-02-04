Продавец дал трехлетней девочке конфету со взрывчаткой: ребенок получил тяжелые травмы

04 февраля 2026, 18:53

Продавец дал трехлетней девочке конфету со взрывчаткой в Индии

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

В Индии трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как в магазине ей дали предмет, похожий на конфету, внутри которого находилось взрывное устройство. Об этом сообщает The Times of India.