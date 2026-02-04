Французскую больницу эвакуировали из-за снаряда времен Первой мировой войны

04 февраля 2026, 18:30

Больницу во Франции эвакуировали из-за снаряда 1918 года в кишке больного

Фото: istockphoto/Pixavril

Во Франции 24-летнего мужчину доставили в больницу Тулузы с жалобами на резкую боль. Во время экстренного вмешательства врачи обнаружили в его прямой кишке артиллерийский снаряд длиной примерно 20 сантиметров.