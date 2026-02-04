Французскую больницу эвакуировали из-за снаряда времен Первой мировой войны
Во Франции 24-летнего мужчину доставили в больницу Тулузы с жалобами на резкую боль. Во время экстренного вмешательства врачи обнаружили в его прямой кишке артиллерийский снаряд длиной примерно 20 сантиметров.
Как пишет The Mirror, из-за риска возможной детонации медики вызвали саперов и пожарных, а учреждение на время эвакуировали. Территорию вокруг больницы оцепили и установили периметр безопасности. Прибывшие специалисты определили, что боеприпас относится к периоду Первой мировой войны примерно 1918 года, и признали его не представляющим опасности.
По предварительной версии, снаряд мог оказаться в организме мужчины из-за неудачной шутки или спора на вечеринке. Пациент остался в стационаре для восстановления после операции. Сообщается, что в отношении него могут начать проверку по статье о нарушении правил обращения с боеприпасами категории «А».
