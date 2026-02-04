«Мафия догнала на взлёте»: Россиянка, спасшаяся из ада в Мьянме, скрывается от угроз

04 февраля 2026, 18:13

Россиянка вернулась из плена в Мьянме, но получает угрозы от местной мафии

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

Россиянка Мадина вернулась в Россию после полугода плена в Мьянме. Перед вылетом представители местной преступной группировки связались с ней и пригрозили расправой за публичные рассказы о скам-центре. Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за угроз Мадина отказывается от интервью.