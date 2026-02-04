«Мафия догнала на взлёте»: Россиянка, спасшаяся из ада в Мьянме, скрывается от угроз
Россиянка Мадина вернулась в Россию после полугода плена в Мьянме. Перед вылетом представители местной преступной группировки связались с ней и пригрозили расправой за публичные рассказы о скам-центре. Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за угроз Мадина отказывается от интервью.
Девушку заманили за границу, предложив работу моделью. Её нелегально переправили в Мьянму и заставили работать в колл-центре. На её глазах убили нескольких работников. Последние три месяца пленники мылись только под холодной водой, ели один рис и подвергались избиениям.
Освобождение стало результатом совместной операции российского посольства и правоохранителей Таиланда и Мьянмы. Мать девушки сообщила, что Мадина рано начала самостоятельную жизнь.
Россиянка училась на логиста, но не окончила колледж из-за пандемии. Летом прошлого года она уехала работать за границу. Связь она не теряла и писала, что у неё всё хорошо. Правду о рабстве мать узнала из новостей.
Читайте также: