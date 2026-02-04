Достижения.рф

На станции под Мичуринском сошёл с рельсов поезд с топливом, прогремели взрывы

Фото: Istock/verve231

На железной дороге в Тамбовской области произошёл сильный взрыв. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



На станции Кочетовка-2 под Мичуринском сошёл с рельсов поезд с топливом. Сразу несколько цистерн взорвались. Высокий столб дыма виден за десятки километров. Все силы местного МЧС сейчас занимаются тушением пожара.

Пострадал один человек — машинист. По предварительным сведениям, он получил множественные ожоги, когда пытался потушить возгорание сразу после взрыва. Его срочно доставили в больницу. В результате инцидента повреждено около 30 вагонов. Причины случившегося ещё не установлены. Движение поездов на этом участке временно прекращено.

Ранее в Мордовии произошло столкновение пассажирского поезда с порожним бензовозом.

