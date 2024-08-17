Продавец выпил 70 литров пива на работе и заявил в полицию о грабеже

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В Костроме продавец пытался выдать недостачу 70 литров пива и около килограмма фисташек за кражу со взломом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Отмечается, что в полицию обратился продавец одной из торговых точек города. Он утверждал, что пришёл на работу и обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие наличных денег в кассе и недостачу 30 литров пива и снеков.
Полицейские приступили к расследованию и раскрыли преступление по горячим следам. Выяснилось, что продавец, дождавшись отъезда хозяина магазина в командировку, сам вскрыл замок, разбросал товары и взял из кассы 11 тысяч рублей. Также следователи установили, что недостача пива составила не 30 литров, как заявлял мужчина, а 70. Также из магазина «пропали» 800 граммов фисташек.
В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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Полицейские приступили к расследованию и раскрыли преступление по горячим следам. Выяснилось, что продавец, дождавшись отъезда хозяина магазина в командировку, сам вскрыл замок, разбросал товары и взял из кассы 11 тысяч рублей. Также следователи установили, что недостача пива составила не 30 литров, как заявлял мужчина, а 70. Также из магазина «пропали» 800 граммов фисташек.
В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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Анастасия Чинкова