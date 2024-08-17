В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky
В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в зданиях сразу трёх торговых центров. Скорее всего, она действовала, выполняя задания мошенников.
Внезапный фейерверк наблюдали посетители ТЦ «Орбита» и ТЦ «Парк», сообщает телеграм-канал Baza. В последнем незапланированный салют произошёл в отделе электроники. А в ТЦ «Орбита» петарды разлетались во все стороны среди рядов супермаркета. Позднее пожар после фейерверка произошёл ещё в одном ростовском ТЦ, но его удалось быстро потушить.
Все три эпизода стали делом рук одной женщины. Камеры видеонаблюдения запечатлели её, когда она оставляла сумку с фейерверком в глубине зала, после чего там начался пожар от разлетающихся петард. Происходящее женщина снимала на телефон, скорее всего для того, чтобы отчитаться о работе перед мошенниками. Подозреваемая уже задержана.
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Александр Бойцов