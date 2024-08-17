Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах

В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах

17 августа 2024, 15:04
Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в зданиях сразу трёх торговых центров. Скорее всего, она действовала, выполняя задания мошенников.


Внезапный фейерверк наблюдали посетители ТЦ «Орбита» и ТЦ «Парк», сообщает телеграм-канал Baza. В последнем незапланированный салют произошёл в отделе электроники. А в ТЦ «Орбита» петарды разлетались во все стороны среди рядов супермаркета. Позднее пожар после фейерверка произошёл ещё в одном ростовском ТЦ, но его удалось быстро потушить.

Все три эпизода стали делом рук одной женщины. Камеры видеонаблюдения запечатлели её, когда она оставляла сумку с фейерверком в глубине зала, после чего там начался пожар от разлетающихся петард. Происходящее женщина снимала на телефон, скорее всего для того, чтобы отчитаться о работе перед мошенниками. Подозреваемая уже задержана.

Читайте также:

Четырех ростовчан задержали за причастность к колл-центрам мошенников с Украины

Мошенники стали реже звонить россиянам после ударов по ГЭС и ТЭЦ на Украине

Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади
#парк
#телефон
#фейерверк
#пожар
#салют
#камеры
#женщина
#женщины
#тэц
#тц
Достижения.рф