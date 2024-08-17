Полковники ФСБ осуждены за взятки от священников: За что они брали деньги, связь с Захарченко

Фото: istock / Alexandr Lebedko
Два полковника ФСБ получили тюремные сроки за взятки от представителей Римской католической церкви в размере 20 миллионов рублей. В материале «Радио 1» расскажем, в чем обвиняются бывшие силовики и как они связаны с осужденным экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко.
Покровительство священниковО предъявлении обвинения двум полковникам сообщалось в январе 2024 года. Евгения Лобанова и Дениса Карманова арестовали за получение взятки от настоятеля московского католического храма Святого Людовика. Подозреваемые обещали помочь с решением в его пользу в арбитражном суде. Часть взятки нашли у обвиняемых во время обыска в их жилищах.
По информации следствия, полковники, пользуясь своим служебным положением, вынудили католических священников платить им, суммарно получив в разных валютах практически 20 миллионов рублей за покровительство в судах и органах власти.
В базе данных московского арбитража можно найти около десятка разбирательств с участием католической церкви, но в каких именно делах им могла понадобиться помощь силовиков — неизвестно.
Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов заявил «Коммерсанту», что узнал о случившемся из СМИ.
«У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — заявил собеседник.Фото: istock / Photoboyko
Просили переквалифицировать преступление235-м гарнизонный военный суд (ГВС) Москвы приговорил сотрудников подразделения по защите конституционного строя Лобанова и Карманова к девяти годам колонии строгого режима.
Помимо этого, на протяжении трех лет после отбывания наказания им запрещается занимать руководящие должности на госслужбе. Фигурантов лишили званий и оштрафовали на двукратную сумму взятки — каждого на 39 369 360 рублей.
Полковники свою вину признали, но заяявили, что не могли оказывать влияние на чиновников. Фигуранты призывали трактовать преступление по более мягкой статье — мошенничество в особо крупном размере, а не за взяточничество.
Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО
Связь с ЗахарченкоЛобанов в ФСБ был ответственным за борьбу с коррупцией в системе МВД. Он проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Стоит отметить, что Лобанов присутствовал вместе с ним на одном из застолий. Позже бывший сотрудник ФСБ отрицал связь с Захарченко.
Напомним, в августе 2023 года Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор Захарченко по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей на протяжении почти 10 лет. Захарченко 10 июня 2019 года уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 миллиона рублей. Он лишен звания и государственных наград. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.
Читайте также:
СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофееву
Суд наложил арест на 30 счетов экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова
ТАСС: бывший зам Шойгу Булгаков заранее знал о проверке в его отношении
Алина Юрчак