Полковники ФСБ осуждены за взятки от священников: За что они брали деньги, связь с Захарченко

Два полковника ФСБ получили тюремные сроки за взятки от представителей Римской католической церкви в размере 20 миллионов рублей. В материале «Радио 1» расскажем, в чем обвиняются бывшие силовики и как они связаны с осужденным экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко.