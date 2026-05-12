Продавец задержал вора и «нарушил трудовую дисциплину»
В Великобритании менеджера сети супермаркетов Sainsbury’s с 15-летним стажем уволили после того, как он задержал вора. Об этом сообщает радио LBC.
Инцидент произошел в декабре 2025 года. 34-летний лондонец Гэри Макартур задержался после смены, чтобы помочь охраннику, у которого на рабочем месте случился инсульт. Мужчина оказал коллеге первую помощь, дождался медиков и остался поддержать сотрудниц магазина.
Позже его позвали в торговый зал из-за агрессивного посетителя, который уже был замеченным в краже шампанского и вновь попытался это сделать. Макартур вывел злоумышленника из магазина, но заметил в кустах у двери сумку с похищенными продуктами. Вор начал кидаться бутылками в сотрудников, и менеджер вместе с покупателем скрутил его, после чего передал полиции.
Однако в марте руководство Sainsbury’s уволило Макартура за «грубое нарушение трудовой дисциплины». В компании пояснили, что сотрудник должен был выступать лишь в роли «визуального средства сдерживания» и не вступать в прямой контакт с вором. В апреле мужчина подал апелляцию, но проиграл.
Кроме того, в августе 2025 года Макартур уже получал предупреждение за конфликт с другим грабителем — в той схватке менеджер лишился зуба. Он заявил, что не может спокойно наблюдать за безнаказанностью воров. В Sainsbury’s подчеркнули, что ловить преступников должны полицейские, а не сотрудники супермаркета.
