Продавщица украла 700 лотерейных билетов из торговой точки, где работала
Продавец лотерейного отдела в Приморском крае совершила крупную кражу. Злоумышленница пойдет под суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
С января прошлого года по февраль текущего года 49-летняя продавец-консультант похитила более 700 лотерейных билетов на сумму около 400 тысяч рублей. Уточняется, что женщина надеялась выиграть значительную сумму, но её планы не оправдались.
Обвинение предъявлено по статье 160 УК РФ (часть 3), которая касается присвоения имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере. Согласно информации источника, дело передано в Шкотовский районный суд для дальнейшего разбирательства.
