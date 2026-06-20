Продажу украшений с нацистской символикой пресекли на Кубани

20 июня 2026, 15:22

Украшения с нацистской символикой продавали в Тихорецке

Фото: istockphoto/theprint

В краснодарском городе Тихорецке стражи порядка прекратили незаконную реализацию ювелирных украшений, содержащих запрещенную символику. В ходе рейда сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по региону и местные полицейские выявили и конфисковали изделия, на которых были нацистские знаки и атрибуты экстремистских структур, сообщили в пресс-службе министерства.