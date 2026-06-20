Продажу украшений с нацистской символикой пресекли на Кубани
В краснодарском городе Тихорецке стражи порядка прекратили незаконную реализацию ювелирных украшений, содержащих запрещенную символику. В ходе рейда сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по региону и местные полицейские выявили и конфисковали изделия, на которых были нацистские знаки и атрибуты экстремистских структур, сообщили в пресс-службе министерства.
На владельцев торговых точек оформили административные материалы по ст. 20.3 КоАП РФ, квалифицирующей публичную демонстрацию или пропаганду нацистской символики. За подобные нарушения законодательства предпринимателям грозят денежные взыскания: для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для организаций — до 50. При этом незаконный товар подлежит обязательному изъятию.
В ведомстве подчеркивают, что российским законом строго воспрещается любое публичное использование нацистской атрибутики или символики экстремистских объединений. Исключение делается только для случаев, когда подобные изображения применяются в образовательных, научных либо художественных целях.
Проверочные мероприятия на предмет выявления аналогичных нарушений продолжаются и в других муниципалитетах края. Правоохранители настоятельно рекомендуют всем коммерсантам тщательно пересмотреть ассортимент своих торговых точек, чтобы избежать административных санкций.
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