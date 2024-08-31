Продолжаются поиски пропавшего на Камчатке вертолета

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На борту пропавшего на Камчатке вертолета, предварительно, находились 22 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели привлечены к поискам Ми-8Т.
«…Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 7.15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь», — пояснили в ведомстве.Там также уточнили что из 22 человек трое являются членами экипажа, еще 19 — пассажиры воздушного судна.
Спасатели готовы вылететь в район поисков. Кроме того, туда выдвинулся вертолет Ми-8 компании-собственника и наземная спасательная группировка.
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