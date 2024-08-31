Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе

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60-летняя Дениз Прюдом четыре дня просидела мертвой в офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона. Об этом сообщает NBC News.
Согласно информации источника, в последний раз визит американки на работу система учета сотрудников зафиксировала 16 августа. На следующий день Прюдом не вышла на работу, но коллеги не обратили на это внимание, а только пожаловались на неприятный запах.
Еще через день он усилился, после чего было найдено тело женщины. Врачи констатировали, что Прюдом ушла из жизни по естественным причинам 16 августа.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка умерла после секса с коллегой по работе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Еще через день он усилился, после чего было найдено тело женщины. Врачи констатировали, что Прюдом ушла из жизни по естественным причинам 16 августа.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка умерла после секса с коллегой по работе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова