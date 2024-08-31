Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе

Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове, передает Mash. Журналисты уточняют, злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь и стали бить стекла. Кроме того, праздничную процессию обстреляли из травматического оружия и сбежали. Полиция задержала четверых на Талсинской улице в кальянной.