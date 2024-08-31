В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

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В Стамбуле на отделение неотложной помощи больницы произошло вооруженное нападение. Об этом информирует телеканал TRT Haber.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек. Согласно информации телеканала, здание больницы в районе Бахчелиевлер и машина скорой помощи получили повреждения.
Среди пострадавших есть правоохранители и частной охраны, а также два гражданских лица. Машину, на которой было совершено нападение, позже нашли брошенной.
Ранее сообщалось, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Среди пострадавших есть правоохранители и частной охраны, а также два гражданских лица. Машину, на которой было совершено нападение, позже нашли брошенной.
Ранее сообщалось, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова