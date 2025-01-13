Продюсера RT после отказа посетить посольство США госпитализировали с кровавым кашлем

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Продюсер индонезийского бюро RT оказалась от настойчивых приглашений американского посольства прибыть к ним на беседу, после чего была госпитализирована с кровавым кашлем.
Отмечается, что в ночь на воскресенье сотрудница телеканала была доставлена в больницу с кровавым кашлем. В настоящее время у неё отсутствует связь, поэтому руководство RT пытается разобраться в ситуации через её родственников. Предполагается, что у продюсера лёгочная инфекция.
Канал пообещал предоставить более подробную информацию о произошедшем и состоянии сотрудницы, как только ситуация прояснится.
Также журналисты добавили, что в последние месяцы аккаунты сотрудников телеканала в соцсетях начали терроризировать проукраинские тролли. Даже были случаи поступления угроз. Обвинения заключаются в том, что канал якобы скупает блогеров из Индонезии, чтобы вмешаться в политику страны.
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«Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство. Мы пока ничего не исключаем», – подчеркнули в RT.
Канал пообещал предоставить более подробную информацию о произошедшем и состоянии сотрудницы, как только ситуация прояснится.
Также журналисты добавили, что в последние месяцы аккаунты сотрудников телеканала в соцсетях начали терроризировать проукраинские тролли. Даже были случаи поступления угроз. Обвинения заключаются в том, что канал якобы скупает блогеров из Индонезии, чтобы вмешаться в политику страны.
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Анастасия Чинкова