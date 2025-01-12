Пассажир поезда Самара – Санкт-Петербург упал на беременную женщину

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Беременная пассажирка поезда Самара – Санкт-Петербург получила травмы из-за того, что на нее упал с верхней полки мужчина, передал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечалось, что все случилось 11 января, когда поезд проезжал по территории Московской области.
Он подчеркнул, что медицинские работники оценили состояние пострадавшей как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Кемерове мужчина побил беременную работницу магазина из-за ревности. Об избиении девушки рассказал представитель магазина, где все случилось. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он рассказал, что между ним и девушкой возник конфликт из-за ревности. Будущую мать доставили в больницу с ушибами головы.
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«У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы двух костей стопы», — обратил внимание источник.
Он подчеркнул, что медицинские работники оценили состояние пострадавшей как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Кемерове мужчина побил беременную работницу магазина из-за ревности. Об избиении девушки рассказал представитель магазина, где все случилось. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он рассказал, что между ним и девушкой возник конфликт из-за ревности. Будущую мать доставили в больницу с ушибами головы.
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Ольга Енгалычева