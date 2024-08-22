Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29 и три французские авиабомбы

Фото: istockphoto/Dragunov1981
Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, три французские авиабомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Конкретного места перехвата истребителя в оборонном ведомстве не уточнили.
Отмечается, что 53 из 91 БПЛА уничтожили вне зоны проведения СВО.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Курской области удалось сбить украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указывалось в материале. По данным издания, истребитель был сбит российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов среды, 21 августа.
Читайте также:
Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским
ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР
Данил Пономарев