Стало известно, куда собиралась семья Усольцевых перед походом в тайгу

15 октября 2025, 09:44

Семья Усольцевых собиралась на тренинги с йогой, но передумала и ушла в тайгу

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но внезапно изменила планы и ушла в тайгу. Об этом сообщает URA.RU.