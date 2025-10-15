Стало известно, куда собиралась семья Усольцевых перед походом в тайгу
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но внезапно изменила планы и ушла в тайгу. Об этом сообщает URA.RU.
По словам знакомых Усольцевых, глава семейства быстро составил маршрут для похода, а для пятилетней дочери купили специальное детское снаряжение. Собеседники агентства не исключают, что мужчина, будучи опытным, но не очень внимательным туристом, мог забыть важные для выживания вещи.
Усольцевы направилась к живописной Минской петле, не дожидаясь экскурсионной группы и не обращая внимания на угрозу снегопада. После возращения оттуда женщина должна была уехать в Ташкент, но без родных.
Ранее сообщалось, что активные поиски пропавших приостановили до весны 2026 года. Напомним, 26 сентября семья отправилась в однодневных поход в Кутурчинское Белогорье и не вернулась домой.
