Вратарь сборной Армении сбил насмерть двоих человек и скрылся

Фото: Istock/Motortion
Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян сбил насмерть госавтоинспектора и водителя, которого тот остановил за нарушение ПДД в Ставропольском крае, а затем скрылся, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл утром 23 марта в Ставропольском крае. По данным SHOT, за рулём был футболист Армен Фишян, который летел на внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На автодороге «Кавказ» он съехал на разделительную полосу, где сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, чтобы выписать штраф. Оба погибли на месте.
Для того, чтобы остановить Фишяна, пытавшегося скрыться на авто с транзитными номерами, был введён план «Перехват». Его удалось задержать в 60 километрах от места преступления.
Как пишет канал, во время задержания Фишян заявил, что никого не сбивал, но откуда на машине кровь, объяснить не смог.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Для того, чтобы остановить Фишяна, пытавшегося скрыться на авто с транзитными номерами, был введён план «Перехват». Его удалось задержать в 60 километрах от места преступления.
Как пишет канал, во время задержания Фишян заявил, что никого не сбивал, но откуда на машине кровь, объяснить не смог.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Алёна Самарева