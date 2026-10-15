Профессора уволили после того, как он случайно вылил мочу студентке на рюкзак

15 октября 2026, 11:14

В США профессор попал под уголовное дело из-за его мочи на рюкзаке студентки

Фото: istockphoto/SeventyFour

Бывшему преподавателю биологии колледжа Макалестер в штате Миннесота, 55-летнему Полу Фишеру, предъявили обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба первой степени. Мужчина, проработавший в учебном заведении более 25 лет, лишился должности и стал фигурантом уголовного дела после череды странных происшествий, сообщает The Guardian.