Профессора уволили после того, как он случайно вылил мочу студентке на рюкзак
Бывшему преподавателю биологии колледжа Макалестер в штате Миннесота, 55-летнему Полу Фишеру, предъявили обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба первой степени. Мужчина, проработавший в учебном заведении более 25 лет, лишился должности и стал фигурантом уголовного дела после череды странных происшествий, сообщает The Guardian.
Согласно материалам дела, 5 декабря 2025 года студентка ненадолго оставила рюкзак без присмотра в научном корпусе. Вернувшись, она обнаружила на сумке мочу, пострадали и вещи внутри. Ущерб владелица оценила в 2070 долларов.
В ходе расследования выяснилось, что Фишер причастен как минимум к шести подобным эпизодам с ноября 2024 по декабрь 2025 года. Следы его мочи находили в мусорных баках, бутылках с водой и внутри профессорских наград.
По данным следствия, на допросе мужчина признался, что примерно полтора-два года назад у него появилась привычка мочиться в стакан, а затем выливать содержимое в мусорные баки или лабораторные раковины на территории кампуса. При этом он утверждает, что жидкость попала на рюкзак студентки случайно.
После начала уголовного разбирательства руководство колледжа отстранило Фишера от работы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до десяти тысяч долларов.
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