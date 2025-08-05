В ДТП с автобусом под Тулой пострадали 39 человек, включая 5 детей
В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 39 человек, из которых пятеро – дети. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По данным УМВД региона, утром во вторник, 5 августа, пассажирский транспорт, направлявшийся из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе. В этот момент в салоне находились 48 человек.
Прибывшие на место медики доставили 35 пострадавших в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Предварительной причиной аварии назван сильный туман, повлиявший на видимость на дороге.
Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Для работы с тяжелыми пациентами запланированы консультации со специалистами федеральных медцентров.
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