Программист расплатился жизнью за рыбный рулет

09 апреля 2026, 13:33

Продавцу в Москве дали условный срок за некачественную рыбу

В Москве 30-летний программист скончался после того, как съел рыбный рулет «Тигровый» из скумбрии, купленный в интернет-магазине «Рыбец». Об этом сообщает «МК».





От деликатеса отказалась подруга мужчины — её смутил подозрительный запах. У погибшего было аутоиммунное заболевание, поэтому изначально врачи предположили обострение. Однако спустя несколько дней пациент скончался. Вскрытие показало листериоз — инфекцию, вызванную бактериями в испорченной рыбе.



Следователи установили, что рулет нельзя было употреблять в пищу уже после 1 декабря 2023 года. В магазине также обнаружили другую просроченную продукцию, а на части товара сроки годности отсутствовали.



Савеловский суд Москвы приговорил владелицу магазина к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, судебная инстанция запретила ей торговать продуктами питания в течение двух лет и обязала выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.



