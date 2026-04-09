Слон-самец затоптал мужчину при необычном возбуждении
На востоке Таиланда, в провинции Трат, дикий слон атаковал 63-летнего мужчину. Инцидент произошёл 5 апреля на территории национального парка Клонг-Кео.
По информации The Thaiger, погибший попытался отпугнуть животное, вышедшее из леса в необычно возбуждённом состоянии. Предположительно, нападение совершил известный местным жителям самец-одиночка по кличке Джао Дэйв, который уже проявлял агрессию к людям ранее.
Прибывшие на место спасатели не смогли помочь пострадавшему — он скончался до их приезда. На месте происшествия чувствовался резкий запах, характерный для состояния муста (брачного периода у слонов), когда самцы становятся крайне опасными.
Власти вновь призывают жителей не прибегать к традиционным методам отпугивания — петардам и попыткам прогнать животных самостоятельно. В период муста такое поведение представляет смертельную угрозу.
