У 88-летнего дедушки отобрали кошелек с пенсией в лифте
В Челябинске мужчина ограбил 88-летнего пенсионера в лифте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Пожилой жилец дома на улице Суркова обратился в полицию после того, как на него напал неизвестный, отобрав кошелек с только что полученной пенсией.
Полицейские опросили пострадавшего, узнали приметы нападавшего и быстро установили его личность. Под подозрением оказался 59-летний местный житель.
Тот признался, что заметил пенсионера в магазине, когда тот расплачивался за покупки, проследил за ним до дома, а затем в лифте применил насилие и похитил 60 тысяч рублей. При задержании денег при нем уже не было.
Уголовное дело возбудили по части второй статьи 161 УК (грабеж). Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина украл алкоголь и продукты питания из магазина на улице Островитянова в Москве.
