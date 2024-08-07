Погуляли с дедушкой и умерли: двое маленьких детей загадочно скончались под Красноярском

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Трагедия произошла в небольшой деревне под Красноярском в 2021 году. Пятилетний братик с шестилетней сестричкой отправились погостить к бабушке с дедушкой и больше домой не вернулись. О том, что произошло с детьми и в чем винят родственников малышей расскажет редакция «Радио 1».
Загадочная смерть детей из Красноярска
В августе 2021 года 25-летняя мать-одиночка привезла своих детей погостить к бабушке с дедушкой. Вечером девушка заказала роллы. Ужинали всей семьей, в том числе дети. Через некоторое время средняя дочь сильно заплакала и пожаловалась на самочувствие, однако вскоре успокоилась и уснула. Утром молодая мать и бабушка отправились по делам, а за детьми остался присматривать глава семейства.
Около полудня пожилая родительница вернулась домой и обнаружила внуков без признаков жизни. Девочка лежала на диване на животе, ее тело было холодным. В состоянии шока женщина побежала в ближайший магазин, чтобы позвать на помощь. Через некоторое время в соседней комнате был обнаружен еще один труп. Скончался младший ребенок. Он также лежал на животе.
В живых из детей в этот момент осталась только старшая семилетняя дочь. Ее осмотрели врачи, ее жизни ничего не угрожало.
Причины смерти
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Основная версия случившегося – отравление. Осмотр тел не показал никаких признаков насильственной смерти. Однако то, что именно могли употребить дети, долгое время оставалось загадкой. Под подозрение в первую очередь попало заведение, где была заказана еда. Проверка ничего подозрительного не показала. Перебрав несколько версий, следователи пришли к выводу, что необходимо проанализировать то, как дети провели свой последний день.
Оказалось, что рядом с участком росло дикое растение – купена душистая. Дети, играя в мяч, постоянно прикасались к его листьям. По словам выжившей девочки, вместе с сестрой и братом они поправляли листы цветка, когда играли, опасаясь быть наказанными за примятые листья. Однако экспертиза не смогла подтвердить или опровергнуть эту версию. У ядовитого вещества очень быстрый период распада, поэтому его невозможно обнаружить уже через несколько часов после смерти.
Общественность обвинила в произошедшем семью
Трагедия получила широкую огласку и обсуждалась в социальных сетях. Неравнодушные граждане встали на защиту горем убитых родственников, выражали им слова поддержки и соболезнования. Но нашлись и те, кто возложил вину за произошедшее на дедушку, который не углядел за детьми.
«Цветок рос за участком, значит они погуляли с дедушкой, а потом умерли. Виноват он», «Если это яд в растении, почему отравились не все?», «Не доглядели родители», – сокрушаются возмущенные пользователи Сети.
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