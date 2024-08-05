Вынес на берег и начал рыдать: родители отправили сына на море в долг, а вернули им его тело

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Поездка 12-летнего мальчика из Перми на море закончилась трагедией. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Ребёнок учился в пермской школе №47. Одна из учительниц решила организовать летнюю поездку на море и собрала компанию из 15 ребят разного возраста. Группа приехала в пригород Сочи, где поселилась в гостевом доме в посёлке Вардан.
Вечером 1 августа дети вместе с учительницей отправились купаться. Однако в какой-то момент женщина заметила пропажу одного ребёнка. Она не сразу поняла, что произошло, и поспешила попросить помощи у спасателей. В это время другие посетители пляжа присоединились к поискам, многие надели маски и отправились искать ребёнка в воде. Вскоре один из мужчин вынес тело мальчика на берег. Он сел, держа его на руках, и заплакал – мальчик был уже мёртв.
Прибывшие на место происшествия медики не смогли запустить сердце мальчика. Родителям сразу же сообщили о случившейся трагедии.
Тётя подростка рассказала, что он учился в пятом классе, был очень добрым, общительным и отзывчивым ребёнком. Недавно он смог самостоятельно накопить деньги на велосипед, о котором давно мечтал. Но, к сожалению, исполнить свою мечту он так и не успел.
Родители 12-летнего ребёнка очень хотели, чтобы их сын поехал на море и отдохнул на летних каникулах. У семьи не было на это денег, поэтому пришлось занимать у знакомых. Мама мальчика сейчас не работает, поскольку находится в декрете, а папа подрабатывает водителем.
Неравнодушные россияне буквально на несколько дней собрали сумму, необходимую для транспортировки тела мальчика в Пермь. Похороны состоятся 6 августа.
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Вечером 1 августа дети вместе с учительницей отправились купаться. Однако в какой-то момент женщина заметила пропажу одного ребёнка. Она не сразу поняла, что произошло, и поспешила попросить помощи у спасателей. В это время другие посетители пляжа присоединились к поискам, многие надели маски и отправились искать ребёнка в воде. Вскоре один из мужчин вынес тело мальчика на берег. Он сел, держа его на руках, и заплакал – мальчик был уже мёртв.
Прибывшие на место происшествия медики не смогли запустить сердце мальчика. Родителям сразу же сообщили о случившейся трагедии.
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Тётя подростка рассказала, что он учился в пятом классе, был очень добрым, общительным и отзывчивым ребёнком. Недавно он смог самостоятельно накопить деньги на велосипед, о котором давно мечтал. Но, к сожалению, исполнить свою мечту он так и не успел.
Родители 12-летнего ребёнка очень хотели, чтобы их сын поехал на море и отдохнул на летних каникулах. У семьи не было на это денег, поэтому пришлось занимать у знакомых. Мама мальчика сейчас не работает, поскольку находится в декрете, а папа подрабатывает водителем.
Неравнодушные россияне буквально на несколько дней собрали сумму, необходимую для транспортировки тела мальчика в Пермь. Похороны состоятся 6 августа.
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Анастасия Чинкова