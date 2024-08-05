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Вынес на берег и начал рыдать: родители отправили сына на море в долг, а вернули им его тело

Утонувшего в море в Сочи 12-летнего школьника из Перми похоронят 6 августа
05 августа 2024, 19:10
Фото: iStock/TomasSkopal

Фото: iStock/TomasSkopal

Поездка 12-летнего мальчика из Перми на море закончилась трагедией. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Ребёнок учился в пермской школе №47. Одна из учительниц решила организовать летнюю поездку на море и собрала компанию из 15 ребят разного возраста. Группа приехала в пригород Сочи, где поселилась в гостевом доме в посёлке Вардан.

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Вечером 1 августа дети вместе с учительницей отправились купаться. Однако в какой-то момент женщина заметила пропажу одного ребёнка. Она не сразу поняла, что произошло, и поспешила попросить помощи у спасателей. В это время другие посетители пляжа присоединились к поискам, многие надели маски и отправились искать ребёнка в воде. Вскоре один из мужчин вынес тело мальчика на берег. Он сел, держа его на руках, и заплакал – мальчик был уже мёртв.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли запустить сердце мальчика. Родителям сразу же сообщили о случившейся трагедии.

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Тётя подростка рассказала, что он учился в пятом классе, был очень добрым, общительным и отзывчивым ребёнком. Недавно он смог самостоятельно накопить деньги на велосипед, о котором давно мечтал. Но, к сожалению, исполнить свою мечту он так и не успел.

Родители 12-летнего ребёнка очень хотели, чтобы их сын поехал на море и отдохнул на летних каникулах. У семьи не было на это денег, поэтому пришлось занимать у знакомых. Мама мальчика сейчас не работает, поскольку находится в декрете, а папа подрабатывает водителем.

Неравнодушные россияне буквально на несколько дней собрали сумму, необходимую для транспортировки тела мальчика в Пермь. Похороны состоятся 6 августа.

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В Харькове разгорелся мощный пожар на предприятии «Турбоатом»
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Харькове крупный пожар произошел на территории предприятия по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций «Турбоатом». Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«В Харькове пожар на территории "Турбоатома". Это одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий», — говорится в сообщении украинского издания.

При этом уточняется, что загорелось устройство для охлаждения воды в деревянном помещении, которое не используется уже более 20 лет.
Уточняется, что возгорание было оперативно локализовано.

При этом сообщений о прилетах в Харькове не было, предполагается, что пожар возник из-за технической неисправности.

Ранее «Турбоатом» входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала
Генерал Шестеров и его жена владеют квартирами, участками, машинами и мотоциклом
05 августа 2024, 18:49

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестерова и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. На это указал Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у семьи имеется участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров под Рузой в Московской области, а также участок такого же размера в закрытом посёлке на территории дома отдыха «Лужки».

Также они владеют двухэтажным домом в дачном посёлке Царское Село и двумя квартирами в том же Рузском районе.

На Шестерова записаны четыре автомобиля: Skoda Karoq, Skoda Yeti, Volkswagen Touareg и минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, а также мотоцикл Harley-Davidson.

Ранее в этот день сообщалось, что в рамках уголовного дела о мошенничестве у Шестерова арестовали все активы. Сам генерал в настоящее время задержан, с ним проводят следственные мероприятия.

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#имущество
#уголовное дело
#следственный комитет
#парк патриот
#активы
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Руководство парка «Патриот» арестовано: детали задержания директора Ахмедова и генерала Шестерова
Mash: На генерала Шестерова и его жену записаны премиальные авто и недвижимость
05 августа 2024, 18:49

Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

5 августа стало известно, что руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова арестовали по делу о мошенничестве. В материале «Радио 1» расскажем, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.

Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, которые выделялись на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Сообщается, что сумма хищений составляет более 40 млн рублей. Потерпевшей стороной признано Министерство обороны РФ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отмечается, что в деле могут появиться новые фигуранты. Сейчас правоохранители допрашивают некоторых сотрудников и отдельных представителей администрации «Патриота».

Стоит отменить, что Ахмедова арестовали еще 3 августа. Кроме того, он не является действующим военнослужащим. Фигурант пробудет под стражей до 21 сентября, решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.
Стало известно, каким имуществом обладает директор парка «Патриот» Ахмедов
Стало известно, каким имуществом обладает директор парка «Патриот» Ахмедов

Обыски в парке «Патриот»

Силовики также провели обыски в доме и на рабочем месте заместителя начальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Были изъяты документы, необходимые для сбора доказательной базы.

О начале обысков в «Патриоте» сообщалось 23 июля. Тогда следственная группа вынесла из административного здания коробки с документацией. Ранее обыски связывали с делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, который являлся одним из кураторов строительства парка. Позже эти сведенья опровергли.

На активы фигурантов наложен обеспечительный арест. Ахмедову и Шестерову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Что известно о Вячеславе Ахмедове

Как пишет Телеграм-канал Mash, Ахмедов прописан в трёх квартирах в лучших районах Москвы. Он также владеет «блатными» номерами для элитных авто. Сообщается, что за последнее десятилетие он приобрел автомобили Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi Q7, Audi A6 и Ford Focus. По данным издания, часть машин Ахмедов продал перед тем, как занял пост директора парка.

Есть сведенья, что в 2013-м Ахмедов был жертвой злоумышленников — от его имени кто-то указывал месячный доход в 9 тысяч рублей и подавал документы на получение 6 тысяч в долг. В итоге неизвестный взял пять микрокредитов.
Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Что известно о Владимире Шестерове

До 2015 года Шестеров был связан с МЧС — руководил ФГКУ «Рузский ЦОПУ МЧС России». Потом работал в войсковой части 73407. В июне 2016 года Шестерова избрали председателем наблюдательного совета конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Как пишет ТАСС, доход генерала составлял 3,028 млн рублей, в его владении была квартира 35,3 кв. м, два автомобиля Skoda Yeti и мотоцикл Harley-Davidson XG750.

По данным Mash, на супруге офицера Валентине числятся автомобили Volkswagen Touareg и премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, однокомнатная и трехкомнатная квартиры в Тушково. Помимо этого, на женщину записано три участка: на 1,2 тысячи кв.м с двухэтажным домом, на 127 кв. м в «Царском селе» и на 1,5 тысячи квадратных метров в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки».
Фото: Минобороны РФ

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Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров
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В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел машину и сбил женщину
05 августа 2024, 18:31

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Согласно сообщению, ДТП произошло в деревне Алманово Горномарийского района. Отец оставил трехлетнего ребенка без присмотра в автомобиле. Малыш каким-то образом смог завести иномарку, после чего она начала движение, сбив по пути 28-летнюю женщину.

В ведомстве отметили, что женщина получила травмы. Однако подробностей о состоянии ее здоровья не приводится.

Ранее сообщалось, что в Якутии грузовик переехал картонную коробку, в которую залезли две девочки. Пострадавшие школьницы семи и восьми лет госпитализированы с различными травмами.

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Бывший замглавы «Почты России» Емельченков получил 3,5 года тюрьмы
05 августа 2024, 17:44

Фото: iStock/Zolnierek

Симоновский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом в 1,6 миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что Емельченкова также лишили права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях в течение двух лет и шести месяцев.

Вместе с ним суд вынес приговор руководителю департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрея Синичкина. Его приговорили к трём годам тюремного заключения.

Оба осуждённых проходили по одной статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.

Суть дела заключается в том, что подсудимые незаконно внесли изменения в системы штрафных санкций для четырёх IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». В результате ущерб составил порядка 1,6 миллиарда рублей.

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Киллера, убившего Япончика, заочно приговорили к 19 годам колонии
05 августа 2024, 17:23

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд вынес заочный приговор для киллера Астамура Бутбу, который убил криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, приговорив его к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
«Осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Срок начнет исчисляться с того момента, как Астамур Бутба будет задержан. Ранее он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Бутба выстрелил в Япончика, когда тот выходил из ресторана, после чего быстро скрылся с места преступления.

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#приговор
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#наказание
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В Петербурге задержали подозреваемую в похищении младенца
В Петербурге девятнадцатилетнюю девушку задержали по делу о похищении младенца
05 августа 2024, 17:23

Фото: iStock/globalmoments

В Петербурге задержали девятнадцатилетнюю девушку, подозреваемую в похищении пятимесячной девочки из квартиры в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по городу.
Как сообщает газета «Фонтанка», мать похищенного младенца на время перевозки своих вещей попросила присмотреть за ребёнком своего мужа. А фигурантка дела является его подругой. Когда производилось задержание, девушка находилась под действием изменяющих сознание веществ. Однако официального подтверждения данной информации нет.

По данным следствия, 3 августа подозреваемая похитила ребёнка из квартиры, а затем оставила девочка на лестничной площадке в другом жилом доме.

Ребёнка обнаружил житель этого дома, который вызвал скорую помощь. В настоящее время младенец находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

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Четырехлетний ребенок съел булочку с метадоном и впал в кому в Нижнем Новгороде
05 августа 2024, 16:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок случайно съел булочку с метадоном, после чего впал в кому, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, малыш находился дома, где он нашел булочку и съел ее. Позже малышу стало плохо, и мать вызвала скорую помощь. Уже в больнице врачи поняли, что мальчик отравился наркотиками. По данным экспертизы, в булочке был метадон.

Родителей пострадавшего ребенка задержали. По словам отца мальчика, его друг сидит в СИЗО, и пакет с угощениями от некой женщины предназначался именно ему. Мужчина отметил, что не знал, что в продуктах могут содержаться наркотические средства, поэтому и не стал прятать пакет от сына.

Сейчас полиция проверяет, не является ли отец ребенка наркодилером, так как ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Также на обоих родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

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МО РФ стало потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»
05 августа 2024, 16:21

Фото: iStock/0

Следствие признало российское Минобороны потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях средств в парке «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела потерпевшей стороной признано Министерство обороны России. В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова, а также, как считает следствие, на счета аффилированных с ними компаний», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Ахмедов вместе с Шестеровым похитили бюджетные средства, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра. Предположительно, они похитили более 40 млн рублей. Теперь обоим грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в 2024 году в парке «Патриот» с 12 по 14 августа будет проходить военно-технический форум.

Ранее сообщалось, что силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере.

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