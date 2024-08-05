В Петербурге задержали подозреваемую в похищении младенца

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В Петербурге задержали девятнадцатилетнюю девушку, подозреваемую в похищении пятимесячной девочки из квартиры в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по городу.
Как сообщает газета «Фонтанка», мать похищенного младенца на время перевозки своих вещей попросила присмотреть за ребёнком своего мужа. А фигурантка дела является его подругой. Когда производилось задержание, девушка находилась под действием изменяющих сознание веществ. Однако официального подтверждения данной информации нет.
По данным следствия, 3 августа подозреваемая похитила ребёнка из квартиры, а затем оставила девочка на лестничной площадке в другом жилом доме.
Ребёнка обнаружил житель этого дома, который вызвал скорую помощь. В настоящее время младенец находится в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.
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По данным следствия, 3 августа подозреваемая похитила ребёнка из квартиры, а затем оставила девочка на лестничной площадке в другом жилом доме.
Ребёнка обнаружил житель этого дома, который вызвал скорую помощь. В настоящее время младенец находится в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.
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Анастасия Чинкова