Прохор Шаляпин вновь поднял вопрос о расследовании убийства своей бабушки и тёти
Прохор Шаляпин вновь поднял вопрос о расследовании убийства своей бабушки и тёти, произошедшего в 1996 году. В деле остались неясности, а главный подозреваемый, Алексей Лиманский, убил только одну из женщин. Судебные материалы не раскрывают, кто стал виновником смерти второй жертвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Лиманский оказался под следствием спустя 24 года. За это время он отбывал срок по другим преступлениям. В 2020 году мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он подписал признание, но позже заявил, что его обманули.
Три отпечатка пальцев в квартире стали основным доказательством вины. Мотивом назвали кражу денег, которые женщины получили после продажи квартиры. Суд признал его виновным в убийстве 30-летней Ирины Нетаевой. Согласно решению, он ударил её ножом и выстрелил в голову. Однако судьба 60-летней Людмилы Колесниковой, бабушки певца, остаётся загадкой.
Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы не понесли наказания. Полиграф показал, что Лиманский не совершал преступление. Результаты баллистической экспертизы также не совпали с версией следствия. Свидетели видели тётю Шаляпина с двумя крепкими мужчинами накануне трагедии. Защитник предполагает, что именно они могли стать виновниками расправы ради денег и ценностей.
Читайте также: