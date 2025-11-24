24 ноября 2025, 08:44

Прохор Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве бабушки и тёти

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Прохор Шаляпин вновь поднял вопрос о расследовании убийства своей бабушки и тёти, произошедшего в 1996 году. В деле остались неясности, а главный подозреваемый, Алексей Лиманский, убил только одну из женщин. Судебные материалы не раскрывают, кто стал виновником смерти второй жертвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.