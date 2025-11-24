«Оставил там почти на неделю»: Отец отдал юную дочку другу-педофилу, чтобы тот ее изнасиловал

24 ноября 2025, 07:13

В Индии отец привез дочку к своему другу-педофилу и позволил насиловать ребенка

Фото: iStock/Giuda90

Отец организовал изнасилование собственной дочери-подростка. Он привел девочку к своему другу, чтобы тот мог с ней «развлечься». Инцидент случился в индийском штате Карнатака, передает издание The New Indian Express.





О преступлении стало известно недавно, хотя оно произошло в декабре прошлого года. Мать обратила внимание на нездоровое состояние дочки после того, как та чуть не свела счеты с жизнью.



Подросток призналась полиции, что отец напился и насильно доставил ее в дом приятеля. Тот многократно насиловал ребенка на протяжении нескольких дней — девочка была вынуждена провести с педофилом почти неделю (ее удерживали с 8 по 13 декабря).



