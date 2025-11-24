В Неве у Петропавловской крепости нашли каску немецкого солдата

24 ноября 2025, 08:27

Фото: iStock/bruev

В акватории Невы у Петропавловской крепости водолазы Измайловского полка Росгвардии обнаружили немецкую каску времен Великой Отечественной войны. Шлем, известный как штальхельм М40, оказался в плохом состоянии из-за сильной коррозии. Об этом пишет ТАСС.