В Неве у Петропавловской крепости нашли каску немецкого солдата

Фото: iStock/bruev

В акватории Невы у Петропавловской крепости водолазы Измайловского полка Росгвардии обнаружили немецкую каску времен Великой Отечественной войны. Шлем, известный как штальхельм М40, оказался в плохом состоянии из-за сильной коррозии. Об этом пишет ТАСС.



Во время обследования дна Кронверкского пролива водолазы наткнулись на находку, которую принесло течение с мест боев за Ленинград. Один из росгвардейцев-водолазов отметил, что эта территория ранее многократно проверялась.

К сожалению, коррозия оказалась настолько сильной, что шлем развалился в руках сразу после подъема. Росгвардейцы регулярно осматривают подводные объекты и конструкции, а также дно реки. Часто они находят боеприпасы и другие артефакты, оставшиеся с тех времен.

Великая Отечественная война (ВОВ) длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Она началась с нападения нацистской Германии на СССР.

Дарья Осипова

