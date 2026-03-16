Прохожая помогла подняться российской пенсионерке и украла у нее золото — видео

16 марта 2026, 22:08

Прохожая в Саратове помогла подняться упавшей пенсионерке и украла у нее золото

В Саратове полицейские задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в краже золотых украшений у пенсионерки. По данным ГУ МВД по Саратовской области, сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.