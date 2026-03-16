Прохожая помогла подняться российской пенсионерке и украла у нее золото — видео
В Саратове полицейские задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в краже золотых украшений у пенсионерки. По данным ГУ МВД по Саратовской области, сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Случай произошёл 11 февраля на улице Октябрьской. 68-летняя горожанка по дороге домой упала, и к ней подошла незнакомка. Девушка помогла женщине подняться и проводила её до подъезда. Позже пенсионерка заметила, что у неё пропали золотая цепочка, кольцо и серьги.
Правоохранители установили личность подозреваемой — ею оказалась 30-летняя безработная жительница Кировского района, ранее к ответственности не привлекавшаяся. По её словам, украшения она сняла и сдала в ломбард за 35 тысяч рублей, а вырученные деньги потратила.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже.
