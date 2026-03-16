Люди застряли на заклинившем аттракционе в парке Победы в Ставрополе
В Ставрополе в парке Победы произошла остановка аттракциона с людьми.
Об этом 16 марта проинформировал источник «Известий». По словам собеседника издания, в момент инцидента посетители оказались в положении вниз головой. На место прибыли экстренные службы. Дополнительные детали произошедшего пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в московском районе Печатники грузовик сбил девочку на тротуаре. По предварительным данным, у дома 36 на улице Полбина водитель потерял управление, выехал на тротуар и совершил наезд на ребёнка.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
