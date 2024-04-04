Прохожие отрезали руку запретившему им курить владельцу магазина

Фото: istock / Motortion
В Таиланде двое прохожих отрезали руку хозяину магазина из-за запрета курить около него. Об этом информирует The Thaiger.
Инцидент произошел 1-го апреля в провинции Чонбури. 39-летний владелец винного магазина по имени Панитарн попросил двух неизвестных мужчин не курить около его заведения. Это разозлило тайцев, после чего они решили отомстить Панитарну.
Спустя некоторое время мужчины подъехали на мотоцикле к магазину и напали на владельца, который в тот момент находился на улице. Агрессоры ножом отрезали Панитарну левую руку, после чего скрылись, оставив на месте происшествия транспорт.
Партнерша пострадавшего, ставшая очевидицей, сразу обратилась к правоохранителям. Панитарна экстренно госпитализировали. Данные о его состоянии не приводятся.
По факту нападения начато расследование. Сотрудники полиции проверяют записи с камер видеонаблюдения около места происшествия, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.
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Спустя некоторое время мужчины подъехали на мотоцикле к магазину и напали на владельца, который в тот момент находился на улице. Агрессоры ножом отрезали Панитарну левую руку, после чего скрылись, оставив на месте происшествия транспорт.
По факту нападения начато расследование. Сотрудники полиции проверяют записи с камер видеонаблюдения около места происшествия, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.
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Алина Юрчак