Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

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По данным Центрального информационного агентства Тайваня, число пострадавших в результате сильного землетрясения превысило тысячу человек.
По информации центральных и местных чиновников, это самое мощное землетрясение за последние 25 лет на острове.
В результате катаклизма 1011 человек пострадал, еще 143 человека оказались под завалами и 10 погибло.
По сообщению РИА Новости, Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству не получала информации о пострадавших российских гражданах.
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Артем Кузьмин