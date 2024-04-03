«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

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Конвоиров поймали на помощи криминальному авторитету в Москве, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, конвоиры обеспечили условия, чтобы сподручные криминального авторитета Олега Медведева, который известен как Шишкан, носили ему в прямой кишке и других укромных местах мобильные телефоны.
«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — говорится в сообщении.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело Шишкина сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Его обвиняют в формировании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах, а также незаконном хранении оружия.
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«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — говорится в сообщении.
Уголовное дело Шишкина сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Его обвиняют в формировании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах, а также незаконном хранении оружия.
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Алёна Самарева