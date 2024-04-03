Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве

СК: конвоиры обеспечили условия, чтобы авторитету доставляли мобильники в прямой кишке
03 апреля 2024, 16:48
Фото: IStock/gorodenkoff

Фото: IStock/gorodenkoff

Конвоиров поймали на помощи криминальному авторитету в Москве, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, конвоиры обеспечили условия, чтобы сподручные криминального авторитета Олега Медведева, который известен как Шишкан, носили ему в прямой кишке и других укромных местах мобильные телефоны.

«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — говорится в сообщении.


Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело Шишкина сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Его обвиняют в формировании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах, а также незаконном хранении оружия.

Читайте также:

Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде

Выстрел от РПГ обнаружили на парковке в Москве

Подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки
#москва
#суд
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане задержали директора филиала «Россетей», сообщил источник
Источник: в Дагестане задержали директора филиала «Россетей» Мухумаева
03 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев был задержан после обыска в офисе компании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Полиция провела обыск в «Дагэнерго» и задержала Мухумаева в результате этой операции. Два источника подтвердили, что МВД обыски прошли в рамках уголовного расследования о мошенничестве.

Пресс-служба «Дагэнерго» уточнила, что следственные мероприятия, проводимые в отношении Мухумаева, связаны с его предыдущей деятельностью в другой организации.

Читайте также:

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников

Под Ростовом задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию

В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО
#полиция
#мвд
#чп
#мероприятия
#операции
#новости
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде
03 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Djordje Krstic

Полиция начала расследование после жестокой драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде.
Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

«Участницы инцидента были опрошены. В настоящее время проводится проверка, а материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — отметили в полиции.
По информации от ГУМВД, заявление в полицию поступило от матери 11-летней школьницы 29 марта, хотя драка произошла 25 февраля.

Ранее в социальных сетях появилось видео стычки девочек-подростков в женском туалете ТЦ «Космос» в Волгограде. На записи видно, как две школьницы сцепились, падают на пол и бьют друг друга.

Читайте также:

Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов

В Люберцах произошла драка со стрельбой

В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
#проверка
#драка
#космос
#видео
#тц
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выстрел от РПГ обнаружили на парковке в Москве
03 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/SergeyIT

В Москве на Поморской улице обнаружили выстрел от ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Поморской улице возле платформы «Дегунино» найден боеприпас», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, боеприпас является снарядом от ручного противотанкового гранатомета. На место опасно находки оперативно прибыли сапёры.

По данным Shot, боеприпас обнаружили на территории стоянки спецтехники. Он показался в куче мусора из-под растаявшего снега.

Позже специалисты выяснили, что боеприпас безопасен.

Читайте также:

SHOT: Боевые выстрелы от гранатомёта РПГ-7 обнаружили в Саратове

Появился первый погибший из-за сильного ветра в Москве — видео

В Подмосковье женщина расчленила отца, а останки положила в холодильник
#боеприпас
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске устранили последствия аварии на электроподстанции
03 апреля 2024, 15:27

Фото: телеграм-канал Мособлэнерго

В городском округе Подольск устранили последствия аварии на одноимённой подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 кВ на подстанции «Подольск». Все потребители этого энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в подмосковном Минэнерго.
Как ранее сообщил телеграм-канал «Подольск», на подстанции у железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. Без электричества осталось несколько районов города. По предварительным данным, на трансформаторной подстанции случилось короткое замыкание, прозвучал хлопок и начался пожар.

Информация о пострадавших не поступала. Точные причины ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:

На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

В Подмосковье с начала года построили около 28 км ЛЭП

ВСУ сбросили четыре взрывных устройства на крупнейший свинокомплекс России
#минэнерго мо
#электричество
#подольск
#пожар
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки
03 апреля 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

15-летний подросток из Узбекистана нанес побои школьнику во Владивостоке за то, что его собака слишком громко лаяла. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, агрессивный несовершеннолетний бил подростка по голове и громко спрашивал: «Это что, твоя земля?». Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию.

Уроженец Узбекистана будет привлечен к административной ответственности.

Прежде сообщалось, что в Ижевске были арестованы три подростка, которые насмерть забили двух мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1

Читайте также:

В Петербурге учитель получила 10 суток ареста за избиение ребенка-инвалида

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
#родители
#избиение
#узбекистан
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появился первый погибший из-за сильного ветра в Москве — видео
Сорванное ветром ограждение убило рабочего на стройплощадке в Москве
03 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Москве на стройплощадке с высоты ветром сорвало элемент ограждения, оно упало прямо на рабочего. Он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На строительном объекте на ул. Южнопортовая на рабочего с высоты упал элемент ограждения. Мужчина 1962 г.р. погиб на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Москве и Подмосковье 3 апреля бушует сильный ветер. Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и возможной грозы.

Сегодня в регионе ветер весь день дует со скоростью до 21 м/с, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Читайте также:

Врач Лапа: Самая коварная погода – весенняя

МЧС России повышает уровень культуры безопасности населения

Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу ребёнка в Приморье
#полиция
#мужчина
#происшествия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заживо сжёгший бывших жену и тестя житель Бурятии получил 22 года колонии
03 апреля 2024, 14:37

Фото: istockphoto/DarthArt

Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя республики. Он из личной неприязни заживо сжёг бывших жену и тестя.
Инцидент произошёл 30 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии. 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, пришёл в дом к бывшей жене и её отцу-инвалиду. Там он застал нового сожителя экс-супруги. Раздосадованный наличием соперника, он вышел в коридор и поджёг висевшую там одежду, а дверь подпер снаружи, после чего покинул дом.

Деревянная постройка вспыхнула в считанные минуты. В результате пожара женщина и её отец погибли, мужчина сумел выбраться через окно. Дом сгорел дотла. Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать

«В доме был демон»: Мужчина позвонил полицейским и признался, что сжёг свою семью

Студент из Адыгеи сжёг возлюбленную и задушил двухлетнюю дочь
#суд
#дом
#женщина
#супруги
#инцидент
#отец
#мужчина
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160
Сейсмологи: число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160
03 апреля 2024, 14:28

Фото: iStock/ allanswart

Более 160 афтершоков произошло после сильнейшего землетрясения на Тайване за последние годы.
Об этом сообщили эксперты Центрального метеорологического управления на телеканале «Саньли».

По данным ученых, по состоянию на 18.01 (13.01 по мск), было зафиксировано 167 афтершоков: два с магнитудой 6 и выше, 12 от 5 до 6, 80 от 4 до 5 и 72 от 3 до 4.

Пожарные службы Тайваня ранее сообщили, что в результате землетрясения погибли 9 человек, а еще 821 получили ранения. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле побережья уезда Хуалянь на восточной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Читайте также:

Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
#пожарные
#эксперты
#человек
#землетрясение
#землетрясения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье женщина расчленила отца, а останки положила в холодильник
В Балашихе женщина расчленила отца и сложила останки в холодильник
03 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Балашихе женщина во время ужина зарезала отца, а после расчленила его тело и сложила в холодильник останки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«1 апреля 2024 года обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

После этого дочь решила скрыть преступление и расчленила топором тело убитого отца. Конечности она выбросила в сточную яму у дома, остальные останки сложила в холодильник.

Однако позже она решила, что скрыть содеянное ей не удастся, позвонила в полицию и во всём призналась.

Читайте также:

В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке

В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына

В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки
#преступление
#алкоголь
#женщина
#мужчина
#дома
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф