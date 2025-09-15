Врач оставил пациента посреди операции ради секса с медсестрой

15 сентября 2025, 08:33

В Великобритании судят анестезиолога за интимную связь во время операции

Фото: iStock/jacoblund

В Великобритании анестезиолога Сухейла Анджума обвиняют в том, что он занимался сексом с медсестрой во время хирургической операции, информирует Daily Mail.