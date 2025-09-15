Врач оставил пациента посреди операции ради секса с медсестрой
В Великобритании анестезиолога Сухейла Анджума обвиняют в том, что он занимался сексом с медсестрой во время хирургической операции, информирует Daily Mail.
Инцидент произошел во время удаления желчного пузыря у пациента. Анджум следил за наркозом, но позже попросил коллег дать ему перерыв. Они согласились, так как это была уже третья операция за день. Врач вышел из операционной, сказав, что идет в туалет. Медсестра последовала за ним.
Сотрудники больницы заметили пару в туалете. Их застали полураздетыми, что вызвало подозрения. Один из врачей сообщил о ситуации руководству. Анджум признал свою вину и объяснил, что интимная связь произошла из-за проблем в семье. У него есть жена и трое детей, однако в тот момент в отношениях возникли трудности.
