Произошла стрельба рядом с техникумом в Анапе, есть погибшие
В Анапе произошла трагедия. Стрельба раздалась возле Анапского индустриального техникума на улице Промышленной. Погиб охранник, еще двое получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.
У стрелявшего нашли разгрузку с патронами. Сотрудники Росгвардии быстро задержали молодого человека, родившегося в 2008 году. Причины инцидента остаются неизвестными. Местные жители в шоке и выражают тревогу по поводу безопасности рядом с учебным заведением. Следственные органы начали проверку, подробности инцидента появятся позже.
По информации Telegram-канала Mash, студент успел сделать 13 выстрелов: десять в коридоре и ещё три — на улице, пока его не задержали. Он шесть раз перезарядил ружье в процессе.
