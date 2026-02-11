Произошла стрельба рядом с техникумом в Анапе, есть погибшие

11 февраля 2026, 14:52

Один человек погиб в результате стрельбы в анапском техникуме

Фото: iStock/nixki

В Анапе произошла трагедия. Стрельба раздалась возле Анапского индустриального техникума на улице Промышленной. Погиб охранник, еще двое получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.