Пять человек пострадали при стрельбе в анапском техникуме
Пять человек пострадали при стрельбе в анапском техникуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Трое — в состоянии средней тяжести.
Правоохранители задержали стрелка. Стало известно, что он учился на автомеханика. Злоумышленник 2008 года рождения.
Ранее стало известно о стрельбе рядом с техникумом в Анапе. Улицу рядом с учреждением перекрыли. У стрелявшего была с собой разгрузка с боеприпасами. Мотивы напавшего остаются неизвестными. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: