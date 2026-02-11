Появились новые сведения о молодом человеке, который устроил стрельбу в Анапе
В Анапе произошла стрельба рядом с Анапским индустриальным техникумом на улице Промышленной. Двое человек получили ранения. По информации, у стрелявшего обнаружили разгрузку с патронами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали молодого человека, родившегося в 2008 году. Причины инцидента пока неясны. Местные жители шокированы произошедшим и выражают обеспокоенность по поводу безопасности в районе учебного заведения. Следственные органы начали проверку. Подробности инцидента будут известны позже.
