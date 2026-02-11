Появились новые сведения о молодом человеке, который устроил стрельбу в Анапе

11 февраля 2026, 14:21

В Анапе Росгвардия задержала подростка 2008 года за стрельбу

Фото: iStock/Willard

В Анапе произошла стрельба рядом с Анапским индустриальным техникумом на улице Промышленной. Двое человек получили ранения. По информации, у стрелявшего обнаружили разгрузку с патронами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.