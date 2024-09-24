Производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи

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Новосибирский завод по производству дихлофосов сообщил, что в курсе отравления семьи из Красноярского края. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что на данный момент компания собирает необходимую информацию и ждет официального заключения. Согласно информации агентства, в настоящее время запросов со стороны правоохранителей не поступало.
Примечательно, что за 30 лет производства не было зафиксировано случаев смерти от выпускаемой продукции.
Напомним, в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина. Дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник. По их словам, в этот день дом обрабатывался дихлофосом.
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Примечательно, что за 30 лет производства не было зафиксировано случаев смерти от выпускаемой продукции.
Напомним, в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина. Дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник. По их словам, в этот день дом обрабатывался дихлофосом.
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Екатерина Коршунова