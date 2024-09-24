В Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей

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Состояние родителей четверых детей, отравившихся под Красноярском, удовлетворительное. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.
Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — рассказали в ведомстве.
Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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Дарья Осипова