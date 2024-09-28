На отца погибших от отравления детей не стали заводить уголовное дело

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело по отравлению семьи, глее погибли четверо детей в Красноярском крае. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.
Ранее в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на красноярский следком.
Выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.
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Лия Мурадьян