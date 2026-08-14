Катавшегося на минитракторе мальчика нашли мёртвым в реке на Сахалине

14 августа 2026, 02:09

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Сахалинской области» @sledcomsakhalin_skr65

На Сахалине в реке обнаружили тело несовершеннолетнего. Ребёнок катался на минитракторе без присмотра родителей, сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».