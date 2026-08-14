Катавшегося на минитракторе мальчика нашли мёртвым в реке на Сахалине
На Сахалине в реке обнаружили тело несовершеннолетнего. Ребёнок катался на минитракторе без присмотра родителей, сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Трагедия случилась 13 августа. По предварительной информации, мальчик, оставшись без взрослых, взял минитрактор и уехал кататься по лесу. Позже транспортное средство нашли перевёрнутым в реке Алат, а рядом с ним в воде – тело малолетнего.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, также в настоящий момент проводится опрос свидетелей.
В ведомстве напомнили, что детям важно объяснять правила безопасного поведения в быту и на природе, поскольку ими часто руководит любопытство, и они не осознают уровня риска, которому подвергают себя. Родители в ответе за то, чтобы не допускать бесконтрольный доступ ребенка к транспортным средствам, строительной и сельскохозяйственной технике.
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