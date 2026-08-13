Посольство РФ в Канаде отметило рост интереса у россиян к возвращению на родину
Среди россиян, проживающих в Канаде растет интерес к возвращению на родину. Об этом рассказали в посольстве РФ в стране.
Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года россияне массово обращались из всех канадских провинций по вопросу Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
«Отток наших соотечественников из Канады за последние годы вызван рядом факторов. Прежде всего это очевидное проседание качества жизни. На фоне затяжных экономических проблем жить в Канаде стало дороже, наблюдаются проблемы с трудоустройством, усугубляется жилищный кризис», — рассказали «Известиям» в посольстве.
Другим аспектом стала антироссийская политика, которую активно продвигает крупнейшая в мире укробандеровская община. В этой связи люди принимают решение вернуться в Россию, устав от общественного давления. Всего с начала 2026 года 61 человек оформил документы, позволяющие вернуться на родину, заключили дипломаты.