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Силовики провели рейд на московской «Горбушке»

SHOT: Силовики провели рейд на «Горбушке» и изъяли крупные суммы наличных денег
Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве силовики провели рейд на «Горбушке». В настоящий момент там проходят масштабные следственные мероприятия, передает Telegram-канал SHOT.



Оперативники работают одновременно в торговых павильонах и в служебных помещениях, расположенных на территории известного столичного торгового комплекса. По предварительной информации, в ходе рейда сотрудники изъяли крупные суммы наличных, финансовую документацию и электронную технику. Детали операции пока не раскрываются, официальных комментариев относительно случившегося также не поступало.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье женщина распылила перцовый баллончик в лицо сотрудникам службы отлова бездомных животных, а затем пригрозила им убийством. Инцидент произошёл в микрорайоне Горелый города Дальнегорска.

Мария Моисеева

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