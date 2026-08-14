Непобеждённый боксёр Причард Колон умер спустя годы после роковой травмы на ринге

14 августа 2026, 01:50

Бывший пуэрториканский боксер Причард Колон скончался в возрасте 33 лет

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший пуэрториканский боксёр Причард Колон ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его отца и тренера Ричарда Колона.