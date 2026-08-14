Непобеждённый боксёр Причард Колон умер спустя годы после роковой травмы на ринге
Бывший пуэрториканский боксёр Причард Колон ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его отца и тренера Ричарда Колона.
Причард завершил свою карьеру после тяжёлой травмы, которую получил 17 октября 2015 года в бою с американцем Терреллом Уильямсом. Соперник несколько раз наносил ему запрещённые удары в затылок, что привело к субдуральной гематоме. На момент того поединка Колон оставался непобеждённым — 16 побед в 16 боях, 13 из них нокаутом.
После боя Причарду сделали экстренную операцию для снижения внутричерепного давления. Он провёл 221 день в коме и до конца жизни испытывал последствия травмы. Трагедия привела к тому, что пуэрториканец был прикован к инвалидному креслу и даже не мог разговаривать.
Родитель спортсмена написал в личных соцсетях, что его сын теперь находится в лучшем месте, и выразил сожаление, что не сумел осуществить мечту Причарда — отвезти его на отдых в Пуэрто-Рико. Мужчина поблагодарил всех поклонников сына за многолетнюю любовь к нему и поддержку, которую они оказывали.
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