«Проклятие для буддизма»: в Таиланде хотят уничтожить «глубоко неблагоприятный» предмет после секс-скандала
Национальное управление буддизма Таиланда потребовало изъять и уничтожить обеденный стол из королевского храма Ват Пхуттхаисаван в Аюттхае, который фигурировал в секс-скандале с бывшим настоятелем. Об этом сообщает The Thaiger.
Скандал разгорелся вокруг 66-летнего Пхра Вачираяна Ви, занимавшего пост настоятеля. Его обвинили в растрате пожертвований на сумму более 92 миллионов бат (около 260 миллионов рублей). В ходе расследования полиция изучила записи с камер наблюдения в покоях монаха и обнаружила кадры, на которых он вступает в интимную связь со своей 47-летней помощницей, в том числе прямо на обеденном столе. Видео быстро распространилось по тайским соцсетям, а стол, попавший в кадр, стал объектом насмешек.
На фоне разразившегося скандала Национальное управление буддизма потребовало изъять и уничтожить предмет мебели, сочтя его «проклятием для буддизма» и «глубоко неблагоприятным» объектом, который неуместно оставлять в королевском храме. Официальная причина — опасение, что после вирусного видео люди начнут приходить в храм не ради молитв, а исключительно для того, чтобы посмотреть на стол.
Полиция уже вывезла стол из храма и поместила его на временное хранение в полицейском штабе. Дальнейшую судьбу предмета решит комитет монастыря.
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