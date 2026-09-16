«Проклятие для буддизма»: в Таиланде хотят уничтожить «глубоко неблагоприятный» предмет после секс-скандала

16 сентября 2026, 19:53

Thaiger: В Таиланде хотят уничтожить стол коррумпированного настоятеля монастыря

Фото: istockphoto/Photoboyko

Национальное управление буддизма Таиланда потребовало изъять и уничтожить обеденный стол из королевского храма Ват Пхуттхаисаван в Аюттхае, который фигурировал в секс-скандале с бывшим настоятелем. Об этом сообщает The Thaiger.