Прокрутивший через мясорубку жену-блогершу мужчина пошел под суд

02 октября 2026, 19:09

В Гонконге начался суд над мужчиной, убившим бывшую жену-блогершу

Фото: iStock/Andrei Naumenka

В Гонконге начался суд над бывшим мужем модели и блогерши Эбби Чой, который расправился с ней, расчленил ее тело и приготовил из него блюдо с морковью. Об этом сообщает издание Daily Mail.