Прокрутивший через мясорубку жену-блогершу мужчина пошел под суд
В Гонконге начался суд над бывшим мужем модели и блогерши Эбби Чой, который расправился с ней, расчленил ее тело и приготовил из него блюдо с морковью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Останки 28-летней девушки — ноги, череп и несколько ребер — полиция нашла в пригороде Гонконга в феврале 2023 года. Часть частей тела лежала в холодильнике, часть — в кастрюле для супа.
Ее бывший муж Алекс Квонг, его отец Кау и брат Энтони не признали вину в убийстве. Они содержатся под стражей с 30 сентября. Адвокат обвинения Шарлотта Дрейкотт заявила, что за несколько дней до исчезновения жертвы обвиняемые купили оборудование для нападения, разделки и утилизации тела, включая мясорубку и молоток. По версии прокуратуры, семья не собиралась есть модель — тело готовили так, чтобы его невозможно было опознать.
Прокуратура также сообщила присяжным о финансовых разногласиях между девушкой и родственниками ее бывшего мужа из-за недвижимости, приобретенной ею за 60 миллионов гонконгских долларов. По мнению следствия, блогерша оформила собственность на имя бывшего свекра, чтобы избежать более высоких налогов. Адвокат отметила, что отношения Чой с семьей Квонг начали ухудшаться в 2022 году, когда она попыталась продать квартиру.
Ожидается, что судебный процесс продлится как минимум до декабря. Прощание с Эбби Чой прошло в июне 2023 года, у нее осталось четверо детей.
Читайте также: